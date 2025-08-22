Публикации в СМИ о якобы "новом вирусе", сопровождающемся "кровавым кашлем" опираются на материалы от 30 марта 2025 года, отметили в ведомстве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Информация о циркуляции в РФ новых опасных вирусов, не известных ранее, отсутствует. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день сведений о циркуляции в Российской Федерации каких либо новых опасных вирусов, не известных ранее, не зафиксировано. Просим редакции СМИ воздерживаться от распространения неподтвержденной информации, которая может вызвать необоснованную тревогу у населения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что публикации в СМИ о якобы "новом вирусе", сопровождающемся "кровавым кашлем" опираются на материалы от 30 марта 2025 года. Роспотребнадзор направлял запрос в адрес редакции, опубликовавшей информацию первой. "В своих публикациях редакция не называла вирус "новым", лишь "неизвестным" (так как он не был установлен), также высказались предположения, что это может быть "микоплазменная пневмония", что вскоре и подтвердилось результатами", - подытожили в ведомстве.