Власти Петербурга совместно с РВИО дали старт турпроекту "Маршруты памяти"

Проект объединит экскурсионные маршруты военно-патриотической тематики в 18 районах города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и городское отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) объявили о запуске масштабного проекта "Маршруты памяти", который объединит экскурсионные маршруты военно-патриотической тематики во всех 18 районах города, передает корреспондент ТАСС. Уже разработаны два: пеший - по Васильевскому острову и водный.

"Мы предложили такую концепцию, связанную именно с вовлечением в туристический оборот маршрутов районов Санкт-Петербурга. Мы понимаем сегодня, что есть центральные маршруты, посвященные патриотической тематике, но есть много всего интересного в районах Санкт-Петербурга, и туристам, которые сегодня приезжают, это тоже, безусловно, будет интересно, - сказал на презентации проекта председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. - Василеостровский район - первый в нашем проекте. Также водные маршруты мы вводим в такой формат патриотических экскурсий".

Глава комитета и председатель петербургского отделения РВИО, гендиректор Президентской библиотеки Управления делами президента России Юрий Носов на презентации подписали соглашение о сотрудничестве по развитию патриотического туризма. Еще одно соглашение - об информационном сотрудничестве и взаимодействии - заключили региональное отделение РВИО, Городское туристско-информационное бюро (ГТИБ) и одна из ведущих судоходных компаний Петербурга.

Остров памяти и славы

Новый пешеходный военно-патриотический маршрут "Васильевский. Остров памяти и славы" объединяет красоты исторического района и памятные места обороны Ленинграда, каменную летопись города и современную жизнь петербуржцев, архитектуру, искусство и военную историю. Как рассказал Носов, маршрут, рассчитанный на полтора часа, начинается у станции метро "Василеостровская", проходит мимо Андреевского собора, Библиотеки №2 имени Льва Толстого, которая в годы блокады принимала читателей, по улице Репина, мимо дома на 2-й линии, где жила Таня Савичева - ее блокадный дневник знают во всем мире, вдоль здания Петербургской академии художеств. Заканчивается он у Горного института и ледокола "Красин".

"Из наших фондов (Президентской библиотеки - прим. ТАСС), что интересно, в этом маршруте задействованы материалы через QR-коды, ссылки. Можно одним движением, проходя по этому маршруту, сразу обратиться с документам, материалам", - добавил Носов.

Первый водный маршрут военно-исторической тематики

Еще один новый маршрут "Петербург. Город и флот" - это первый для Петербурга водный экскурсионный маршрут военно-исторической тематики. Он проходит по главным водным артериям и посвящен истории флота, судостроения и подвигам защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и блокады. Путешествие на экскурсионном теплоходе проходит вдоль Адмиралтейства, Петропавловской крепости, моста Бетанкура, Военно-морской академии им. Кузнецова, крейсера "Аврора", Нахимовского училища и других знаковых объектов и локаций.

Проект "Маршруты памяти" позволит показать город с новой стороны и обратит внимание на те объекты, которые зачастую не входят в общие экскурсионные программы. "Маршруты будут интересны не только гостям, но и петербуржцам", - подчеркнула гендиректор ГТИБ Яна Макшина.

Она также анонсировала появление к началу следующего турсезона нового маршрута до крепости Орешек - также совместно с РВИО. Он охватит разные районы Петербурга и Ленинградской области и покажет славу российского воинства в разные эпохи, начиная с Александра Невского, добавила Макшина.

Глава комитета по развитию туризма предложил подать заявку на включение проекта "Маршруты памяти" в большой реестр национальных маршрутов. "Санкт-Петербург сегодня - это мекка патриотического туризма. У нас очень много интересных маршрутов, у нас созданы стандарты по проведению патриотических экскурсий. У нас много историков и экскурсоводов, которые занимаются этим направлением, и наша задача - как раз предлагать такие интересные концепции специалистам и профессионалам, которые их уже будут самостоятельно развивать и предлагать туристам", - заключил Панкевич.