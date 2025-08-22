В Калининградской области ограничат скорость электросамокатов

Также было поручено рассмотреть вопрос повышения штрафов за неправильно припаркованные самокаты и передачу их несовершеннолетним лицам

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. В Калининградской области разработают комплекс мер по организации безопасного дорожного движения с учетом активного использования электросамокатов. Об этом и соответствующих поручениях в своем Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных по результатам встречи с представителями правоохранительных органов и каршеринговых компаний "МТС Юрент", Whoosh и "Яндекс".

"Проработать вопрос идентификации электросамокатов, особенно для частных пользователей. Немалая доля аварий с участием СИМ (средств индивидуальной мобильности - прим. ТАСС) в Калининграде связана с ними", - написал Беспрозванных. Он поручил продумать создание региональной системы регистрации и при необходимости выйти с инициативой на федеральный уровень.

Также поручено рассмотреть вопрос повышения компаниями штрафов за неправильно припаркованные самокаты и передачу их несовершеннолетним.

Планируется ограничение скорости СИМ по всему региону, а также создание инфраструктуры для парковки всех электросамокатов. "Вопросы на этапе проработки, дал коллегам две недели на формирование комплексного решения", - отметил губернатор.

По оперативным данным, в текущем году в области зафиксировано 96 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (рост по сравнению с прошлым годом - 57%), в 65 происшествиях - с пострадавшими. Более половины ДТП с участием СИМ (52 %) произошло на тротуарах и пешеходных переходах, 26 % - на нерегулируемых пешеходных переходах и перекрестках и лишь одно ДТП зафиксировано на выделенной полосе. С начала 2025 года по факту травмирования граждан в результате наезда электросамокатов возбуждено восемь уголовных дел, из них четыре - по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним.

По информации властей, на сегодня в Калининграде определено 200 зон размещения электросамокатов, ограничена парковка в радиусе не менее 50-100 метров возле всех школ областного центра, выделены 7 зон запрета парковки и 24 зоны ограничения по скорости до 15 км/ч.