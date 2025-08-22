На территории парка планируют обустроить беговые дорожки, высадить зеленую аллею, установить скамейки, фонтаны, обновить плитку, освещение, забор, новые архитектурные объекты и сцену

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Городской парк у побережья Каспийского моря благоустроят в Избербаше. На реализацию проекта выделено 100 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.

"Проект городского парка в Избербаше выиграл финансирование в размере 100 млн рублей. Модель благоустроенного общественного пространства победила на X Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. [Проект] объединит жилые кварталы с прибрежной зоной", - написал Меликов.

На территории парка планируют обустроить беговые дорожки, высадить зеленую аллею, установить скамейки, фонтаны, обновить плитку, освещение, забор, новые архитектурные объекты и сцену.

"Особое внимание в проекте уделено сохранению исторического наследия", - добавил Меликов.