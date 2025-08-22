День Государственного флага РФ ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен 20 августа 1994 года указом президента РФ Бориса Ельцина "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага". Государственный флаг — один из официальных символов страны. Как прошли праздничные мероприятия в разных городах России — в галерее ТАСС

Москва

В Москве празднику было посвящено множество памятных событий. Например, в этот день перед зданием Музея Победы на Поклонной горе развернули триколор площадью около 1 тыс. кв. м. Ранее он был занесен в "Книгу рекордов России". Еще в честь праздника состоялся автопробег по Садовому кольцу, где прошел конкурс на самую нарядную машину.

Также на Поклонной горе волонтеры и активисты выпустили в небо 400 воздушных шаров в цветах российского флага.

© Екатерина Шамарова/ ТАСС

Краснодар

В Краснодаре на главной площади также состоялся концерт в честь Дня Государственного флага, где выступили творческие коллектива города.

Новосибирск

На Михайловской набережной Новосибирска развернули полотно российского триколора размером более 50 кв. м, в несении которого участвовали жители города и ветераны СВО. Этому предшествовал прздничный концерт, на котором горожан поздравили с праздником губернатор региона и мэр Новосибирска.

© Полина Болдырева/ ТАСС

Рязань

В рязанском лесопарке прошли акции — был развернут 25-метровый триколор, состоялись праздничные вело- и мотопробеги, участники которых пронесли флаги России.

Волгоград

На центральной набережной Волгограда тоже развернули российский триколор. Там же состоялся праздничный концерт с участием местных коллективов.

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

Новые регионы

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня российского флага, прошли на всех новых территориях РФ. Например, в Мариуполе жители развернули триколор площадью 2 тыс. кв. м на центральной площади Ленина. А в Бердянске прошло шествие с табличками городов ДНР на фоне флага России.

А бойцы СВО в честь торжества подняли над освобожденными территориями российский флаг дронами.

Бойцы СВО подняли триколоры дронами над освобожденными территориями © Народный фронт/ ТАСС

Екатеринбург

В центре Екатеринбурга тоже развернули большой флаг России. Также в городе прошел праздничный автопробег ретроавтомобилей и мотоциклов, в котором приняли участие около двух десятков единиц техники.

© ТАСС

Архангельск

А в Петровском сквере на набережной Северной Двины в Архангельске установили памятный знак в честь российского триколора. Именно в этом городе в 1693 году был впервые поднят бело-сине-красный флаг во время плавания Петра I. Этот триколор выполнял функции личного штандарта императора и хранился в Архангельске до 1914 года. Сейчас находится в Военно-морском музее Санкт-Петербурга.