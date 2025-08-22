Андрей Кондрашов отметил, что "правду говорить легко"

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Жители западных стран смотрят и читают российские СМИ, в частности ТАСС, чтобы получить достоверную информацию. Об этом сказал на X Каспийском медиафоруме в Астрахани генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, который модерирует пленарное заседание форума.

"Правду говорить легко. Мы сегодня с Западом поменялись местами: если вспомнить, каким был поздний Советский Союз, когда правду население страны пыталось узнать по транзисторам, по приемникам, когда на кухне пытались поймать "Голос Америки" (радиостанция признана иноагентом в РФ - прим. ТАСС), теперь все наоборот - они [на Западе] ищут правду в виде RT, в виде "Спутника". А нам (ТАСС и другим российским СМИ) правду говорить легко и приятно", - сказал Кондрашов.

О Каспийском медиафоруме

X Каспийский медиафорум проходит в Астрахани 22 августа. В этом году мероприятие объединяет более 1 тыс. журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, а также Гагаузии и Узбекистана. Ключевая тема форума - "История Каспия: от прошлого к будущему".

Идея форума родилась в 2014 году на саммите пятерки стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана каспийская редакция и экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией. Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке Администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.