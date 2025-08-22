Среди жертв, в частности, был пятилетний мальчик, защитивший свою маму от удара

КУРСК, 22 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн передал знаки "За верность долгу и мужество" семьям погибших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на пляж в Курске. Встреча прошла в региональном отделении фонда "Защитники Отечества", передает корреспондент ТАСС.

В результате атаки 8 июля погибли четыре человека, в том числе пятилетний ребенок, шесть человек получили ранения. Позже Хинштейн поручил правительству региона представить погибших к региональным наградам.

"Мы приняли решение о награждении посмертно ваших близких региональной наградой, которой мы обычно награждаем защитников Отечества, которые с оружием в руках защищают Родину, но для нас ваши близкие тоже защитники", - сказал Хинштейн на встрече с родственниками погибших.

Среди жертв атаки, в частности, были пятилетний мальчик, защищавший свою маму от удара, а также сотрудник Росгвардии, посетитель пляжа и случайный прохожий, которые спасали людей в первые минуты после атаки.