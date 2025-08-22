Дональду Макферсону было 103 года

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Старейший из американских летчиков-асов времен Второй мировой войны скончался в США. Как сообщил телеканал АВС, Дональд Макферсон умер на 104-м году жизни в своем родном городе Адамс (штат Небраска).

Макферсон попал на флот в 1942 году, а в 1944 году стал пилотом палубной авиации и служил на авианосце USS Essex, который принимал участие в боях против японцев в Тихом океане. За годы войны Макферсону удалось сбить пять вражеских самолетов, что дало ему право называться летчиком-асом. Он был награжден тремя крестами "За летные боевые заслуги", а также Золотой медалью Конгресса США, которая является высшей гражданской наградой страны. Согласно данным Американской ассоциации летчиков-асов, ветеран был старейшим из бывших боевых пилотов США.

После окончания войны Макферсон вернулся в родной город, где работал на родительской ферме, основал местную детскую бейсбольную лигу, а также принимал заметное участие в общественной жизни Адамса. Будучи уже в очень преклонном возрасте, Макферсон вел достаточно активный образ жизни. В частности, еще неделю назад он ездил в штат Миннесота, где в местном военном музее его чествовали, как последнего оставшегося в живых американского летчика-аса, принимавшего участие в военном конфликте.