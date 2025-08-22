В Москве 7 сентября пройдет общегородской крестный ход во главе с патриархом

Участие могут принять все желающие

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Общегородской крестный ход во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом пройдет в Москве от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря 7 сентября. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

"По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 7 сентября 2025 года, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, день празднования Собора Московских святых, состоится общемосковский крестный ход от кафедрального соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря. Возглавит крестный ход Святейший патриарх Кирилл", - говорится на сайте.

Отмечается, что участие в крестном ходе могут принять "все желающие разделить радость православного московского торжества".

По данным организаторов, сбор участников крестного хода начнется с 10:00 у Храма Христа Спасителя с улицы Волхонки. Крестный ход начнется по окончании Божественной литургии в Храме Христа Спасителя.