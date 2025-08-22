Пройти профосмотр можно будет в 35 парках, в том числе в Балашихе, Химках, Раменском, Шаховской, Реутове и других

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Жители Московской области в грядущие выходные смогут бесплатно пройти медицинский осмотр в рамках акции "Проверь свое здоровье в парке", 23 и 24 августа бригады врачей будут дежурить в Химках, Балашихе, Реутове и других городских округах. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В эти выходные, 23 и 24 августа, в Московской области пройдет акция "Проверь здоровье в парке". Пройти профосмотр можно будет в 35 парках различных округов Подмосковья, в том числе в Балашихе, Химках, Раменском, Шаховской, Реутове и других", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в мобильных пунктах желающие могут измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".

"С начала лета наши выездные медицинские бригады каждые выходные работают в парках. Любой желающий старше 18 лет может проверить основные показатели здоровья и получить консульскую врача - для этого не надо идти в поликлинику. Такой возможностью воспользовались уже почти 5 тыс. человек", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.