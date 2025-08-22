Секретарь Союза журналистов России отметил, что найти профессионального журналиста сегодня сложно

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Постоянную переподготовку, повышение квалификации необходимо ввести в журналистской среде для поддержания профессионализма. Такое мнение выразил секретарь Союза журналистов России, директор Центрального дома журналиста Вячеслав Умановский в рамках X Каспийского медиафорума.

"Уровень подготовки [журналистов] вызывает у меня много вопросов, приведу только один пример. <…> Если вы помните, в советское время в одной популярной газете была такая рубрика "Если бы директором был я". Так вот, если бы была у меня такая возможность, я бы ввел в <…> стандарты нашей профессии постоянное повышение квалификации, постоянную переподготовку", - сказал Умановский.

В качестве примера секретарь Союза журналистов России привел случай, произошедший пару месяцев назад. Принимая государственный экзамен в одном из московских вузов, он с удивлением узнал о существовании диктора Всесоюзного радио Юрия Левиафана. "Я думал, что все уже все слышал в этой жизни, но с тех пор, как говорится, моя жизнь не будет прежней", - пояснил Умановский.

Эксперт отметил, что он достаточно много времени уделяет преподаванию, и, несмотря на то, что ежегодно более 100 факультетов журналистики вузов России выпускают 13 тыс. молодых специалистов, найти профессионального журналиста сегодня сложно. Он резюмировал, что журналистика - профессия комплексная, и каждый ее представитель должен владеть целым набором профессиональных знаний, умений и мастерства. Умановский пригласил участников форума посетить образовательный интенсив Союза журналистов, который пройдет в пятницу на площадке X Каспийского медиафорума и который проведут секретари Союза журналистов России.

О Каспийском медиафоруме

X Каспийский медиафорум проходит в Астрахани 22 августа. В этом году мероприятие объединяет более 1 тыс. журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, а также Гагаузии и Узбекистана. Ключевая тема форума - "История Каспия: от прошлого к будущему".

Идея форума родилась в 2014 году на саммите пятерки стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана каспийская редакция, каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией. Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке Администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.