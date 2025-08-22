Ноэль Кларк проиграл дело о клевете против газеты из-за статьи о домогательствах

Актер отвергал выдвинутые обвинения

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Британский актер Ноэль Кларк, известный по роли Микки Смита в сериале "Доктор Кто", проиграл иск о клевете, который он подал против газеты The Guardian. Такое решение огласила судья Карен Стейн Высокого суда Англии и Уэльса по итогам рассмотрения дела.

49-летний Кларк, снявшийся также в фильмах "Шпана 2" (Adulthood, 2008) и "Стартрек: Возмездие" (Star Trek Into Darkness, 2013), подал в суд на издание за статьи, опубликованные в 2021 году. В материалах The Guardian говорилось о том, что 20 женщин, работавших в разное время с Кларком, обвинили его в домогательствах и издевательствах, которые он якобы совершал по отношению к ним в период с 2004 по 2019 год. Сам актер решительно отвергал эти обвинения.

Однако судья встала на сторону медиакомпании Guardian News and Media, издающей газеты The Guardian и The Observer.

"Я приняла часть показаний мистера Кларка, но в целом считаю, что он был недостоверным и ненадежным свидетелем", - заявила Стейн, выдержки из заявления которой приводит телеканал Sky News. Информацию же, изложенную в статьях, которые пытался опротестовать актер, она назвала "в значительной степени правдивой".

Главный редактор The Guardian Кэтрин Винер назвала решение суда "заслуженной победой для тех женщин, которые страдали из-за поведения Ноэля Кларка".

Об обвинениях

Среди тех, кто публично на страницах издания выступил с обвинениями в адрес Кларка, были, в частности, продюсер Джина Пауэлл, актриса Джоанна Джеймс, а также помощник режиссера россиянка Анна Авраменко, которая в качестве стажера работала вместе с ним над фильмом "Попали!" (Doghouse, 2009). По словам Авраменко, Кларк приставал к ней на съемочной площадке и неоднократно пытался поцеловать ее, невзирая на то что она была против.

Уроженец Лондона Кларк также знаком публике по картинам "Секс, наркотики и рок-н-ролл" (Sex & Drugs & Rock & Roll, 2009), "Центурион" (Centurion, 2009) и "Аномалия" (The Anomaly, 2014). В 2009 году за фильм "Шпана 2", где он выступил режиссером и автором сценария, а также исполнил главную роль, Кларк получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в номинации "Восходящая звезда". Как сообщалось в 2021 году, Кларк женат на португальской визажистке Ирис да Силве, пара воспитывает троих детей.

После публикаций в The Guardian БАФТА временно лишила его награды за вклад в развитие кинематографа, полученной всего за несколько недель до этого.