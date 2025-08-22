В Париже 27 августа рассмотрят ходатайство об освобождении Касаткина

Сторона защиты до сих пор не получила сведений о передаче американской стороной необходимых документов для экстрадиции спортсмена

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Суд в Париже 27 августа рассмотрит ходатайство об освобождении российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции в начале июня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат россиянина Фредерик Бело.

"Речь идет о заседании по ходатайству Касаткина об освобождении. Первоначально оно было назначено на 20 августа, но затем было перенесено на 27 августа", - указал Бело.

По его словам, сторона защиты до сих пор не получила сведений о передаче американской стороной необходимых документов для экстрадиции спортсмена. "На сегодняшний день мы не получили никакой информации. Однако взаимодействие министерств юстиции США и Франции иногда занимает несколько дней, так как проходит через французский МИД. Мы ожидаем поступления американских документов, и после этого основное внимание уделим дате их передачи", - отметил адвокат. Срок предоставления документов американской стороной истекает 22 августа.

Прокуратура Парижа ранее сообщила ТАСС, что следующее слушание по делу об экстрадиции Касаткина в США состоится 27 августа. Других подробностей ведомство не привело.

Касаткина задержали в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона, который подозревает его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений.

Следственная палата при парижском суде, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом Касаткина, приняла решение о содержании спортсмена под стражей после продолжительного обсуждения, несмотря на значительные гарантии, предоставленные адвокатом, такие как обеспечение проживания во Франции и освобождение под залог.