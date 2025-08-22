Они пополнили сборники "Без срока давности", которые доказывают факты преступлений нацистов, сообщила руководитель Национально центра сохранения исторической памяти при президенте РФ

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Историки собрали документы о геноциде мирных жителей в Донбассе в годы Великой Отечественной войны. Они пополнили сборники "Без срока давности", которые доказывают факты преступлений нацистов, сообщила журналистам руководитель Национально центра сохранения исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Продолжается пополняться документальная летопись нацистов и их пособников против мирных жителей, которая доказывает факты геноцида в годы Великой Отечественной войны. Коллекция тематических сборников проекта "Без срока давности", каждый документ в котором - это обличительный приговор геноциду, пополнилась уникальными материалами, свидетельствующими о таких преступлениях на территории Донецка и Луганска (в годы войны Сталино и Ворошиловоград)", - сказала она.

Она добавила, что исторические документы вошли в основу сборника "Без срока давности" и одноименного образовательного модуля. В работе над сбором документов принимали участие как эксперты проекта "Без срока давности", стоящие у его истоков, так и профессорско-преподавательский состав Донецкого и Луганского университетов. "Мы тесно работаем в этом направлении, отдавая приоритет единству исторического пространства и понимая общность нашей истории. Говоря об исторической памяти для воссоединенных регионов - это не только прошлое, это сегодняшний день, потому сегодня очень важно показать, что мы единое историческое пространство, для этого нужно обратиться и к историческому опыту и к современному общественному запросу", - подчеркнула историк.

Федеральный проект "Без срока давности" был впервые представлен в 2018 году и поддержан президентом РФ Владимиром Путиным. Цель проекта - сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении советских мирных граждан в годы Великой Отечественной войны. "Важно, что сегодня проект выходит на новый уровень и, если прежде, основная вовлеченность была у регионов, которые в годы Великой отечественной войны находились во временной оккупации и испытали на себе человеконенавистническую политику нацистов и их пособников, то принятие закона о увековечивании жертв геноцида сделало так, что не один регион не остался в стороне от этой работы", - сказала она.