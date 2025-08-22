Противник предлагает жителям собраться возле здания администрации Алешкинского округа, чтобы нанести удар по скоплению людей

ГЕНИЧЕСК, 22 августа. /ТАСС/. Киевский режим в фейковых аккаунтах социальных сетей распространяет ложную информацию об эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Алешкинского округа Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации округа.

"Внимание! В соцсетях и мессенджерах распространяется ложная информация об эвакуации населенных пунктов Алешкинского округа. Официально опровергаем и призываем жителей пользоваться только официальными ресурсами администрации", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что представители Украины создали фейковый Telegram-канал территориального отдела одного из населенных пунктов округа и призвали жителей сел Великие Копани, Поды и Малые Копани к срочной эвакуации из-за усиления обстрелов ВСУ.

"Враг предлагает жителям собраться возле здания администрации. Возможно, чтобы нанести удар по скоплению людей", - подчеркнули в пресс-службе округа.

Представители администрации Алешек направили жалобу на фейковый Telegram-канал в Роскомнадзор.