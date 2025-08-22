Причиной стало одновременное прибытие нескольких поездов дальнего и пригородного сообщения

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Одновременное прибытие нескольких поездов дальнего и пригородного сообщения привело к скоплению пассажиров на Павелецком вокзале в столице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Скопление пассажиров сегодня утром на Павелецком вокзале связано с одновременным прибытием нескольких поездов дальнего и пригородного сообщения. Сотрудники вокзала и подразделения транспортной безопасности информировали пассажиров о возможности прохода на парковку вокзала для вызова такси и удобного следования в метро", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на территории размещены дополнительные навигационные указатели, помогающие быстрее ориентироваться в зоне досмотра и на распределительной площадке.

"Для снижения подобных ситуаций в будущем разрабатываются дополнительные меры по оптимизации пассажиропотоков и координации досмотровых мероприятий", - заявили в пресс-службе МЖД.