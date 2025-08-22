Возможность повышения заработной платы педагогам нашли несмотря на сложности с налоговыми поступлениями в областной бюджет, сообщил глава региона Георгий Филимонов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Педагогов Вологодской области в 2026 году ждет повышение заработной платы на 10%. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

"Провели областной августовский педагогический совет. Озвучил ряд важных решений, одно из них - повышение на 10% заработной платы педагогам с 2026 года", - написал он.

Филимонов отметил, что возможность повышения заработной платы учителям нашли несмотря на сложности с налоговыми поступлениями в областной бюджет от некоторых крупных предприятий и макроэкономическим показателям региона, которые сейчас не вполне способствуют введению дополнительных социальных мер

"Для нас люди труда - учителя, педагоги - всегда остаются в приоритете. Поэтому мы нашли возможность для таких решений. Они финансово выверенные, подготовленные заранее. Поднимаем и гарантированную, базовую часть, и компенсационную, дополнительную. Реальная прибавка к заработной плате составит от 5 до 6 тыс. рублей", - пояснил глава региона.

На эти цели в региональном бюджете заложено около 270 млн рублей на 2026 год. При этом, как отметил Филимонов, бюджет остается сбалансированным и устойчивым. "Другое важное решение - премию в 10 тыс. руб. выплатим всем учителям и воспитателям Вологодчины к 1 сентября этого года. Это важный шаг, чтобы люди на деле почувствовали поддержку в виде конкретных решений", - заключил он.