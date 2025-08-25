Каждый житель России, владеющий участком, платит земельный налог. Сумма зависит от установленной государством кадастровой стоимости и ряда других важных факторов. Объясняем порядок исчисления земельного налога, существующие льготы и действующие налоговые ставки

Кто должен платить

Земельный налог — один из основных сборов. Условия его начисления содержатся в нормативных актах муниципальных образований, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — в законах. Уплата земельного налога обязательна для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций, владеющих землей на правах:

собственности;

постоянного (бессрочного) пользования;

пожизненного наследуемого владения.

Обязанность оплачивать земельный налог возникает после того, как в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) были зарегистрированы эти права. Порядком предусмотрено начисление платы за год. Если человек стал хозяином земли недавно, то учитывается число полных месяцев. Важна дата, когда у владельца возникло право собственности на участок. Новый хозяин заплатит за текущий месяц, если приобрел сотки с 1-го по 15-е число включительно.

Кто не платит земельный налог

В ст. 395 НК РФ приведены организации, которые освобождаются от перечисления сбора на принадлежащие им земли, к ним относятся:

органы уголовно-исполнительной системы, включая колонии, лечебные исправительные учреждения в отношении участков, выделенных для работы;

резиденты особых экономических зон — компании, работающие на территории ОЭЗ, освобождаются от перечисления земельного налога на пять лет с того момента, как возникло право собственности;

общероссийские организации людей с инвалидностью;

компании — участники свободной экономической зоны в Республике Крым и Севастополе, Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Такие организации не оплачивают налоговые сборы за участки, используемые в работе, в течение трех лет с момента возникновения права собственности;

судостроительные заводы, работающие в промышленно-производственной особой экономической зоне. Эти компании не рассчитывают земельный налог в течение 10 лет со дня регистрации в статусе резидента.

За какую землю не взимается налог

Существует несколько категорий наделов, которые не подпадают под определение объектов для налогообложения:

исключенные из оборота на основании норм законодательства Российской Федерации;

ограниченные в обороте в связи с тем, что на их территории расположены особо значимые объекты культурного наследия народов России, объекты из перечня всемирного наследия, историко-культурные заповедные зоны, археологические памятники и музеи-заповедники;

территории в составе лесного фонда;

занятые государственными водными объектами в составе водного фонда;

составляющие часть общего имущества в многоквартирном жилом доме.

Кто имеет льготы

Некоторые собственники участков площадью до 6 соток не платят земельный налог. Таким правом могут воспользоваться следующие льготные категории:

Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, инвалиды с детства;

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий;

признанные пострадавшими во время аварий на Чернобыльской АЭС, предприятии "‎Маяк", при испытаниях на Семипалатинском полигоне;

специалисты подразделений особого риска, которые в свое время испытывали ядерное и термоядерное оружие, ликвидировали аварии ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

перенесшие лучевую болезнь, получившие инвалидность в ходе испытаний, работы с любыми ядерными установками, включая ядерное оружие и космическую технику;

предпенсионеры и пенсионеры, мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет, которые получают по закону ежемесячное пожизненное содержание;

родители, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей.

Если льготник владеет дачей больше 6 соток, то налог считают на оставшуюся площадь. Согласно НК РФ, полностью освобождены от земельного налога представители коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Сибири, Севера и их общины, использующие участки для развития своих традиций и промыслов.

Муниципальные образования вправе вводить собственные льготы для физических лиц. Уточнить подобную информацию, размер налоговой ставки можно в соответствующем разделе на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Так, житель Московской области должен выбрать свой регион, муниципальное образование. После этого появится возможность ознакомиться с перечнем нормативных правовых актов.

Как оформить льготу

Вычет по налогу предусмотрен за какой-либо один земельный участок по выбору владельца. Для оформления следует отправить уведомление в любой налоговый орган до 31 декабря того года, за который в дальнейшем предстоит уплатить земельный налог. Обратиться в налоговую можно через МФЦ. Просьба о налоговом вычете рассматривается в течение 30 дней. Если ФНС потребуется дополнительная информация, тогда сроки увеличатся до 60 дней. Если собственник дачи решил обойтись без уведомления, то вычет автоматически применят для участка земли с самой большой суммой налога.

Формула и специальный калькулятор

Федеральная налоговая служба присылает платеж за земельный участок индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Организации все расчеты делают самостоятельно. Во всех случаях используют одну формулу — кадастровую стоимость, умноженную на ставку налога.

В расчет берется кадастровая стоимость земельного надела, установленная на 1 января ЕГРН. Уточнить этот параметр можно на официальном сайте Росреестра в личном кабинете налогоплательщика. Чтобы получить выписку из ЕГРН, достаточно авторизоваться на портале "Госуслуги" и отправить запрос. Сформированный документ поступит в личный кабинет в течение трех рабочих дней.

Разобраться с тем, какую именно сумму налога на земельный участок необходимо заплатить, поможет калькулятор на официальном сайте ФНС. Чтобы рассчитать величину сбора, следует выбрать "Земельный налог". Также потребуется указать период и кадастровый номер объекта недвижимости. Подобный калькулятор предназначен для физических лиц.

Размер ставки

Сумма налога зависит и от того, какой именно земельный участок находится в собственности. Категория влияет на размер налоговой ставки, которая не может превышать 0,3% для участков:

в составе зон сельскохозяйственного иcпользования в населенных пунктах или отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения и задействованных для производства сельскохозяйственной продукции;

с жилищным фондом, объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ, купленных, предоставленных для строительства жилья (исключение составляют участки для индивидуального жилищного строительства, которые используют для предпринимательской деятельности, и участки с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей);

купленных или предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества (исключение составляют участки кадастровой стоимостью выше 300 млн рублей);

ограниченных в обороте согласно законодательству Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

Для остальных категорий земельных участков действует минимальная налоговая ставка 1,5%. Для сравнения: в Московской области на участок в садовом некоммерческом товариществе ставка составит 0,3%, а на землю под гараж в соседнем городе — 1,5%.

Для участков кадастровой стоимостью выше 300 млн рублей максимальная величина ставки 1,5% (до 2025 года — 0,3%).

К этой категории относятся наделы:

купленные для ИЖС;

занятые жилищным фондом, объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ;

приобретенные для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества и не используемые для предпринимательской деятельности.

Больше не действует пониженная ставка 0,3% для земель под ИЖС, используемых для коммерческой деятельности.

Налоговая база

Величина земельного налога опирается на кадастровую стоимость. В законодательстве она определяется как налоговая база. Для рассчета кадастровой стоимости земли ФНС использует данные из ЕГРН. За основу берется информация, актуальная по состоянию на 1 января текущего налогового периода. Очередную оценку стоимости участка в российских регионах проводят не чаще одного раза в четыре года. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — не чаще одного раза в два года. Решение об этом должен принять высший исполнительный орган субъекта РФ.

В ситуациях, когда участок образован в середине календарного года, его стоимость учитывается в момент постановки на кадастровый учет. Бывает так, что земельным наделом, в том числе под ИЖС, на правах долевой собственности владеют несколько хозяев. Тогда налоговую базу посчитают для каждого налогоплательщика пропорционально его доле. Если участок находится в совместной собственности, то налоговая база делится поровну между всеми владельцами.

Налогоплательщики-организации рассчитывают базу самостоятельно: учитываются актуальные данные из ЕГРН о каждом участке, принадлежащем на правах собственности или постоянного, бессрочного пользования. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей это сделает ФНС.

Когда платить

Сроки уплаты земельного налога для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых — до 1 декабря года, который следует за отчетным периодом. Так, до 1 декабря 2025 год необходимо провести платеж за 2024 год. Земельный налог за 2025 год потребуется оплатить до 1 декабря 2026 года. Другой порядок исчисления предусмотрен для организаций. Компании проводят авансовый платеж за каждый квартал: до 28-го числа в апреле, июле и октябре соответственно, последний (четвертый) по итогам года — до 28 февраля года, следующего за отчетным. Налоговая инспекция самостоятельно рассылает необходимые письма для физических лиц. Проверить актуальные данные можно в личном кабинете на официальном сайте ФНС. Если расчет отсутствует, то следует уведомить об этом налоговую.

Правила предусматривают возможность перевода денег на свой единый счет. Далее федеральная служба самостоятельно снимет с него необходимую сумму. Это удобно, чтобы не путаться в реквизитах, когда требуется оплатить сразу несколько сборов.

Физические лица могут сделать перечисление:

через личный кабинет на сайте ФНС;

в онлайн-сервисе налоговой;

в отделении банка или через банкомат;

в отделениях почты;

через платежный терминал.

Штрафы и пени

За неуплату, выявленную ФНС при проверке, могут назначить штраф. Его размер будет зависеть от того, какое нарушение было совершено. Штраф в 20% от суммы долга назначат в случае, если:

неуплата или неполная уплата земельного налога произошла в результате занижения налоговой базы;

неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия).

Если в ходе проверки будет установлено, что вышеперечисленные действия совершались умышленно, то сумма штрафа увеличится до 40%.

Если у человека или компании во владении есть земля, за нее необходимо посчитать и заплатить налог. ФНС самостоятельно рассчитывает платеж и рассылает уведомления каждый год физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Получить его можно в личном кабинете налогоплательщика или по почте.

Согласно НК РФ, нормативным актам в отдельных муниципалитетах некоторые организации и группы лиц могут претендовать на льготу. Уточнить право на нее можно на официальном сайте налоговой службы. За неуплату земельного налога предусмотрены пени. Если накопить их слишком много, то взыскание задолженности передадут приставам.