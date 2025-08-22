Центральным объектом выставки стала уменьшенная копия Триумфальной арки "Слава победителям"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Масштабный фестиваль песчаных скульптур под открытым небом стартовал в Санкт-Петербурге в Парке 300-летия, передает корреспондент ТАСС. В этом году его тема - "Город победителей", свои работы представили ведущие мастера из разных городов России.

"Мы посвятили этот праздник юбилею нашей Великой Победы, - сказал журналистам на открытии фестиваля вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. - Конечно, главными в экспозиции являются скульптуры, посвященные Великой Победе. Но [здесь представлены] и победы в науке, победы в культуре, это и 100-летие футбольного клуба "Зенит", так что о победах в спорте мы тоже активно рассказываем".

Центральным объектом выставки стала уменьшенная копия Триумфальной арки "Слава победителям". Художники также воплотили в песке образы, связанные с Александром Невским, основателем города Петром I, историей ледокола "Красин", Ленинградской симфонией Дмитрия Шостаковича и другие.

Скульптуры созданы участниками международных конкурсов, чемпионами Европы и мира из Архангельска, Каргополя, Ижевска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Уфы, Невьянска, Екатеринбурга. 12 скульпторов работали над созданием десяти композиций на протяжении двух недель. Из карьера в Ленинградской области для этого привезли 900 кубических метров песка, его особенность - большое содержание суглинок и примесей глинных пород. Фигуры из такого материала более устойчивы к природным воздействиям.

"Подобные мероприятия - отличный повод собраться всей семьей и интересно провести время. Мы приглашаем жителей и гостей Северной столицы обязательно посетить фестиваль "Город песчаных скульптур" и насладиться великолепным работами лучших мастеров", - отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Фестиваль на пляже Парка 300-летия будет работать ежедневно по 7 сентября с 11:00 до 20:00 мск.