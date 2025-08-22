Прокуратура не усмотрела в действиях застройщиков состава преступления, сообщили в правоохранительных органах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Прокуратура отменила возбужденные Следственным комитетом два уголовных дела о мошенничестве при строительстве ЖК Группы компаний "Самолет" по договорам долевого участия в Курортном и Колпинском районах Санкт-Петербурга. В обоих случаях надзорное ведомство не усмотрело в действиях застройщиков состава преступления, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В обоих случаях нет состава преступления. Из материалов доследственных проверок, по результатам которых были возбуждены дела, следует, что со стороны руководства и сотрудников фирм-застройщиков - ООО "СПб реновация", ООО "СПб реновация - Песочный", ООО "Специализированный застройщик "СПб реновация - Красный Кирпичник" - не совершалось каких-либо действий, направленных на обман дольщиков. Поэтому постановления о возбуждении обоих дел отменены прокурорами", - рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что фактически следствие не установило фактов непроведения застройщиками изыскательных, строительных работ (дома введены в эксплуатацию), хищения денежных средств лицами из числа сотрудников компаний-застройщиков, равно как наличия у них преступного умысла и корыстных целей. "По факту имело место неисполнение условий договоров долевого участия в части сроков предоставления квартир для заселения. Ответственность за это установлена Гражданским кодексом РФ и законодательством о долевом строительстве, считать это уголовным преступлением оснований нет", - отметила собеседник ТАСС.

По ее информации, в настоящее время строительные работы в ЖК "Новое Колпино" завершены, дома были введены в эксплуатацию 18 июля 2024 года, а на момент возбуждения уголовного дела 90% квартир были переданы дольщикам. Разрешение на ввод в эксплуатацию домов ЖК "Курортный квартал" было выдано в июне 2025 года. "В постановлении о возбуждении уголовного дела по колпинскому ЖК следствие указало на нарушения при осуществлении отделочных работ - но само по себе это не может быть безусловным основанием для признания договоров о долевом строительстве неисполненными", - пояснила собеседница.

О возбуждении уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) СК сообщил в четверг. По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей фирм-застройщиков получили от граждан денежные средства на основании договоров долевого участия, однако в установленный законом срок свои обязательства по сдаче домов и вводу их в эксплуатацию не исполнили. В офисах компаний были проведены обыски.

Гендиректор ГК "Самолет" Анна Акиньшина в пятницу сообщила ТАСС о том, что дома в петербургских ЖК готовы, что "подтверждается и фото-, видеоматериалами со стройплощадок проектов". По ее словам, ситуация в отрасли такова, что изменение сроков передачи ключей в настоящее время не единичный случай, и со стороны контролирующих органов поступают запросы девелоперам, которые "должны реагировать на обращения и вопросы граждан". Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, задержек сдачи объектов в других регионах нет. Всего "Самолет" с начала года во всех регионах присутствия передал около 18 тыс. квартир.