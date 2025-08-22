Работы пройдут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Порядка 50 млн рублей намерены направить на благоустройство центрального парка в станице Курской Курского муниципального округа Ставропольского края в 2026 году. Об этом в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил временно исполняющий полномочия главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев.

"На 2026 год мы подали заявку на благоустройство центрального парка станицы Курской. Сумма около 50 млн будет там реализована, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", - сообщил Бабичев.

По его словам, в рамках данной программы уже благоустроены две территории округа, а также по краевой программе поддержки местных инициатив в 2026 году намерены реализовать более 15 проектов.

"Благодаря работе нашего губернатора Ставропольского края была создана программа поддержки местных инициатив. В 2024 году мы уже реализовали 13 проектов по данному направлению, в 2025 году три проекта, и поданы более 15 заявок на 2026 год. В программе "Формирование комфортной городской среды" мы также активно участвуем, было благоустроено два объекта на территории села Русского и заканчивается на территории села Ростовановского, там будет хороший парк с фонтаном, лавочками и местами отдыха", - добавил спикер.