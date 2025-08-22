Среди отраслей экономики региона, которые смогут достигнуть наибольшего прироста с помощью ИИ - обрабатывающие производства - 64,7 млрд рублей, добыча полезных ископаемых - 52,9 млрд рублей и торговля - 15,7 млрд рублей

ПЕРМЬ, 22 августа. /ТАСС/. Пермь готова стать экспериментальной площадкой для тестирования ИИ-технологий в строительстве, сейчас региональные компании рассматривают внедрение ИИ-технологий Сбера для повышения эффективности всех этапов строительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья по итогам рабочей встречи первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина и главы региона Дмитрия Махонина в рамках Пермского форума развития "Города будущего".

"Пермь готова стать экспериментальной площадкой для тестирования ИИ-технологий в строительстве. Ранее представители министерства по управлению имуществом и граддеятельности совместно с крупнейшими строительными компаниями региона ознакомились с новым смарт-районом Москвы - "Сберсити". Для повышения эффективности всех этапов строительства компании рассматривают внедрение ИИ-технологий "Сбера", - сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что при активном внедрении искусственного интеллекта прирост ВРП Пермского края в 2030 году достигнет 181,3 млрд рублей. Среди отраслей экономики региона, которые смогут достигнуть наибольшего прироста с помощью ИИ - обрабатывающие производства - 64,7 млрд рублей, добыча полезных ископаемых - 52,9 млрд рублей и торговля - 15,7 млрд рублей.

По словам главы Прикамья, Сбер является партнером региональных застройщиков, помогает создавать общественные пространства, а также развивать уникальный для России проект "Зеленое кольцо", который направлен на комплексное благоустройство долин малых рек Перми. "В рамках сотрудничества уделяем отдельное внимание подготовке кадров. Наша задача - до конца года открыть "Школу 21" в Перми. Будем дальше сотрудничать в части использования электронных сервисов, которые создает Сбер, - добавил Махонин.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, Пермский край входит в топ-5 регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). "Портфель проектов Сбера в рамках ГЧП в Пермском крае на 1 августа 2025 года превысил 5,4 млрд рублей, демонстрируя рост 17% с начала года", - сообщил Ведяхин.

О форуме

Пермский форум развития "Города будущего" проходит 22 и 23 августа на площадке "Пермь экспо". В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентационные сессии и деловая гостиная "Умный город" с возможностью прямого диалога с профильными ведомствами и заказчиками.

Организаторами форума выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, правительство Пермского края, центр компетенций "Умный город" и "Лаборатория цифровой трансформации". Форум проводится в рамках национальных проектов "Экономика данных" и "Инфраструктура для жизни".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.