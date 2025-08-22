Знаки "Волгоград" поменяют на "Сталинград" на въездах в город 23 августа

Город вернет себе историческое имя в день памяти жертв массированной бомбардировки фашистской авиацией в 1942 году

ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Волгоград вернет себе историческое имя Сталинград 23 августа - в день памяти жертв массированной бомбардировки фашистской авиацией в 1942 году. Дорожные знаки "Волгоград" на основных въездах в город-герой временно поменяют на знаки "Сталинград" в ночь на 23 августа, сообщила пресс-служба городской администрации.

"23 августа, в День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией, Волгоград вновь на один день станет Сталинградом. Под этим именем город-воин, город-солдат навсегда вошел в мировую историю, как место, где начался коренной перелом в войне. Дорожные знаки "Волгоград" на основных въездах в город-герой к памятной дате будут заменены знаками "Сталинград", - говорится в сообщении.

Знаки особых предписаний 5.23.1 "Начало населенного пункта" и 5.24.1 "Конец населенного пункта" с наименованием "Сталинград" устанавливаются на въездах в город по федеральным трассам Сызрань - Саратов - Волгоград, Волгоград - Каменск - Шахтинский, Р-22 "Каспий", по региональной трассе Р-221 и ряду других.

О трагичной дате в истории города напоминает памятник, установленный на набережной города: женщины и дети застыли в Сталинградском пожаре, а над нами зависла 500-килограммовая немецкая авиабомба.

23 августа 1942 года Сталинград подвергся массированной бомбардировке самолетами люфтваффе, атаки уничтожили более половины жилого фонда города. При бомбардировке использовались тяжелые фугасные бомбы, сносившие каркасы домов до основания, затем - зажигательные боеприпасы, вызвавшие многочисленные пожары. По воспоминаниям очевидцев, процветавший до войны Сталинград стал похож на перепаханное поле с остовами построек и печными трубами. Погибли более 40 тыс. человек, около 50 тыс. получили ранения. Бомбардировка 23 августа 1942 года названа отправной точкой героической обороны Сталинграда.

О временном переименовании

Решение о временном переименовании Волгограда в Сталинград в определенные дни было принято Волгоградской городской думой в 2013 году. Так, наименование "город-герой Сталинград" устанавливается в качестве символа города и используется наряду с "город-герой Волгоград". Девять дней в году в память о героическом прошлом Волгограда городу возвращается имя, под которым он вошел в мировую историю как давший отпор фашистским захватчикам. Такими днями установлены 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 мая - День присвоения городу Волгограду почетного звания "Город-герой", 9 мая - День Победы, 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, 23 августа - День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией, 3 сентября - день окончания Второй мировой войны, 19 ноября - День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом и 9 декабря - День Героев Отечества.