В Челябинске открыли выставку трофейного вооружения и имущества ВСУ и НАТО

Она разместилась в здании регионального управления ФСБ России

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Экспозиция взятого в зоне специальной военной операции в качестве трофеев вооружения и имущества ВСУ и НАТО открылась в здании управления ФСБ России по Челябинской области. Первыми на выставке побывали дети из всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

"Одной из главных идей выставки, которая открылась в УФСБ России по Челябинской области, является преемственность героических традиций российского воинства, верность долгу и защите своей страны. В экспозиции можно видеть предметы, которые передали сотрудники УФСБ, находящиеся в зоне СВО, также переданные с передовой и прилегающих территорий", - сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что на выставке представлены образцы вооружений, редкие архивные документы, также личные вещи, предметы экипировки противника. Можно увидеть удостоверения ВСУ, наградные документы, агитационную литературу, жетоны, шевроны.

"Часть экспонатов представлено волонтерами АНО "Рука помощи героям". Это останки БПЛА "Баба-яга", "Лелека-100", украинского дрона-камикадзе, транспортировочные контейнеры от 155 мм снарядов образца НАТО, тубусы от гранатометов и переносных ракетных комплексов", - добавили в УФСБ.

По информации пресс-службы управления, первыми на выставке побывали юнармейцы из Октябрьского района Челябинской области. Поездку в Челябинск им обеспечило руководство организации "Рука помощи героям". Руководство УФСБ на открытии выставки поздравило ребят с Днем Государственного флага Российской Федерации, и пожелало им проникнуться героизмом и патриотизмом людей, находящихся на переднем крае, с оружием в руках отстаивающих интересы государства.