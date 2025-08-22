В Петербурге 23 августа объявили желтый уровень погодной опасности

Ожидаются грозы, дожди, местами ливни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге 23 августа из-за грозы, дождей, местами ливней. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

"По инфоpмaции Рocгидрометцeнтрa, с 12 часов до 21 часа 23 августа на теpритoрии Сaнкт Петербуpга объявлeн "желтый" уровeнь погодной опасности в связи с дождем и грозами. Местами ожидаются ливни", - говорится в сообщении.

Желтый является вторым уровнем, который означает потенциально опасную погоду. Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность, избегать приближения к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале, минувшей ночью отрицательные температуры зафиксированы на востоке Ленинградской области. Сегодня, 22 августа, территория Северной столицы находится под влиянием передней части приближающегося с запада циклона. Во второй половине дня ожидаются дожди, местами с грозами. Как передают корреспонденты ТАСС, в центре города, а также на юге днем прошли ливни.