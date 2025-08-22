Специалисты также устанавливают ограждения, освещение и наносят разметку, сообщил глава региона Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Дорожники с начала года отремонтировали в муниципалитетах Луганской Народной Республики, в том числе благодаря субсидии из Федерального дорожного агентства, почти 480 км автодорог. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"За счет субсидии Федерального дорожного агентства с начала года специалисты досрочно привели в порядок более 170 км республиканских автотрасс. На средства регионального дорожного фонда отремонтировано 56 из запланированных на этот год 79 км. Госкомпания "Автодор" завершает выполнение работ на 252 км и уже приступила к объектам, запланированным на 2026 год. Большую помощь оказывают регионы-шефы в рамках специальных инфраструктурных проектов", - написал он по итогам рабочей встречи с главой Минтранса ЛНР Альбертом Апшевым.

Пасечник добавил, что, кроме комплексного ремонта дорог, специалисты также устанавливают барьерное ограждение, освещение и наносят разметку.

Пасечник добавил, что на встрече главе регионального Минтранса поручил "уделить особое внимание" вопросам, которые чаще всего беспокоят жителей ЛНР: ремонт дорог местного значения, бесперебойное пассажирское сообщение с отдаленными населенными пунктами, а также восстановление мостов и путепроводов. По его словам, до 2030 года в регионе необходимо обследовать и получить экспертное заключение по 620 мостовым сооружениям, чтобы "полностью решить проблему", поскольку нагрузка на мосты и путепроводы существенно увеличилась, а многие из них "изношены до критического состояния".