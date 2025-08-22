В департаментах Валье-дель-Каука и Антиокия 21 августа произошли террористические атаки, в результате которых погибли служащие Национальной полиции и мирные жители

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия выражает солидарность с правительством и народом Колумбии в связи с терактами в стране и соболезнует родным и близким погибших. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат сообщила, что 21 августа в департаментах Валье-дель-Каука и Антиокия произошли террористические атаки, в результате которых погибли служащие Национальной полиции и мирные жители, десятки человек получили ранения. "Выражаем солидарность с правительством и народом Колумбии в связи со случившимся. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в комментарии.

Захарова подчеркнула, что Москва считает терроризм одной из самых серьезных угроз современности и призывает всех отказаться от подобных методов борьбы. "Уверены, что организаторы и исполнители бесчеловечных преступлений в Колумбии понесут суровое наказание", - отмечается в комментарии.

Дипломат также отметила, что РФ в рамках международных усилий под эгидой Совета Безопасности ООН "продолжит оказывать содействие мирному процессу в Колумбии в интересах скорейшего и полного завершения многолетнего внутреннего вооруженного конфликта и возвращения страны к мирной жизни и процветанию".