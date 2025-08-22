Обновленное здание является объектом культурного наследия, поэтому реставрация потребовала времени и бережного подхода

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Среднюю школу №1 открыли в станице Ленинградской Краснодарского края после завершения капитального ремонта. Объем финансирования работ составил 46 млн рублей. Об этом рассказала журналистам вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

"Во время одной из рабочих поездок посещала школу №1 в станице Ленинградской, а сегодня учреждение открылось после масштабной реновации. Обновленное здание является объектом культурного наследия, поэтому реставрация потребовала времени и бережного подхода. Благодаря этому удалось сохранить архитектурную ценность и одновременно адаптировать учреждение к современным стандартам обучения", - сказала Минькова журналистам.

По ее словам, школа является крупнейшим образовательным учреждением муниципалитета и 1 сентября примет более 1,2 тыс. учеников, включая 120 школьников начальных классов. После ремонта все учащиеся будут заниматься в первую смену.

В здании обновили учебные кабинеты, оборудование столовой, интерьер и отреставрировали исторический фасад. Как отметила Минькова, ежегодно в Краснодарском крае создают около 12 тыс. новых ученических мест благодаря капитальному ремонту и строительству школ. К новому учебному году в регионе отремонтировали 685 образовательных учреждений.