Проход на платформу будет обеспечиваться из двух тоннелей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Поезда МЦД-4, следующие в направлении станции Железнодорожная, начнут останавливаться на Курском вокзале на новой платформе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"С 25 августа поезда МЦД-4 до станции Железнодорожная начнут останавливаться для посадки и высадки пассажиров на новой островной платформе № 2 на Курском вокзале. Ее длина - 350 м, она оборудована навесом на всю длину для защиты от осадков, энергоэффективным освещением, лавочками. Для обеспечения безопасности во время отправления составов установлено табло машиниста, на которое с камер передается изображение всей платформы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что проход на платформу будет обеспечиваться из двух тоннелей, для удобства пассажиров спуски оборудованы пятью эскалаторами и двумя лифтами. Через тоннели можно пройти на другие платформы, в здание Курского вокзала, а также в новый подземный вестибюль.

"В предстоящие и следующие выходные железнодорожники проведут масштабные работы по переключению путей к новой платформе. С 1 сентября у новой платформы начнут останавливаться поезда МЦД-4, следующие в сторону Апрелевки", - добавили в пресс-службе.