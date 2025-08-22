В Приморском крае из-за аварии почти 10 тыс. человек остались без электричества

Ход аварийно-спасательных работ находится на контроле прокуратуры

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Около 10 тыс. жителей Приморского края остались без света после аварийного отключения на воздушной линии. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры региона.

"Вечером 22 августа 2025 года на воздушной линии 110 кВ Иман-Новопокровка произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате без света остались почти 10 тыс. жителей сел Восток, Глубинное, Измайлиха, Вострецово, Незаметное, Рощино, Богуславец, Крутой яр", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что поставили на контроль ход аварийно-спасательных работ. В ведомстве также дадут оценку соблюдению требований законодательства при обслуживании электрических сетей, причинам аварии и срокам ее устранения.