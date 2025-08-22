Политолога Сергея Маркова признали иноагентом

В ведомстве отметили, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ включило политолога Сергея Маркова в реестр иностранных агентов. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Согласно опубликованным данным, Марков участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов для широкой аудитории, а также распространял публикации организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Кроме того, он выступал в качестве респондента на площадках, предоставляемых зарубежными СМИ и иностранными агентами.

В министерстве отметили, что политолог также распространял недостоверные сведения о решениях органов государственной власти и проводимой ими политике.

Также в перечень были включены активистка Раджана Дугарова, протоиерей Андрей Кордочкин, блогер Дмитрий Нюберг и два проекта - "Алиф ТВ" и "Tamizdatproject.org".

Помимо этого, Минюст исключил фонд "Серебряная тайга" из реестра в связи с его ликвидацией.