Флешмоб прошел у Ржевского мемориала советскому солдату

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. участников Всероссийского форума "Гвардейск" организовали флешмоб, посвященный Дню Государственного флага РФ, развернув 300-метровую Георгиевскую ленту и 450-метровое полотно российского триколора. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР).

Флешмоб прошел у Ржевского мемориала советскому солдату. "Более тысячи финалистов проекта "ПолитЗавод", которые принимают участие в форуме "Гвардейск", развернули 300-метровую Георгиевскую ленту и масштабное полотно Государственного флага России", - приводит слова председателя МГЕР Антона Демидова пресс-служба движения.

Говоря о месте проведения форума, Демидов заявил, что оно было выбрано сознательно. "Здесь собрались тысячи молодых ребят со всей страны - от Северного Кавказа до Дальнего Востока, от Сибири и Урала до Донецка, Луганска и Запорожья. Для многих это первая встреча с этим великим мемориалом, которому всего несколько лет, но который уже стал символом памяти и мужества нашего народа. Эта акция - знак единства и преемственности поколений, символ того, что мы храним и чтим свою историю", - сказал Демидов.

О форуме

Форум проходит с 21 по 27 августа на базе военно-патриотического лагеря имени Героя Советского Союза Федора Охлопкова в Ржевском округе. Мероприятие организовано молодгвардейцами в рамках федерального проекта "ПолитЗавод". Он соберет более 1 тыс. финалистов проекта из 89 регионов страны и предложит образовательную программу по четырем направлениям: "Политический спикер", "Политический технолог", "Политический дизайн и СММ" и "Менеджер социальных проектов" с мастер-классами, лекциями, стратегическими сессиями и практическими тренингами.

Культурная часть форума включает всероссийскую арт-выставку политического контента "Культурный код", показы коллекций молодых дизайнеров, конкурс социальных проектов "Росмолодежь. Гранты" и дебат-турнир "ЧТД", где финалисты представят инициативы и продемонстрируют ораторское мастерство.