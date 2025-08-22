Также участники зажгли свечу памяти в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Закладка Капсулы времени стала одним из центральных событий Первого молодежного патриотического форума ЦФО, собравшего в Липецкой области молодых парламентариев из 18 регионов РФ и Белоруссии. В подготовке послания в будущее приняли участие ветеран Великой Отечественной войны и участник специальной военной операции, сообщает пресс-служба Липецкого областного совета.

"Первый молодежный патриотический форум ЦФО собрал в Липецкой области около 100 участников из 18 субъектов Центрального и Южного Федерального округов, Республики Беларусь. Центральным событием форума стала закладка Капсулы времени. Послания липчанам будущего оставили ветеран Великой Отечественной войны Петр Кириллович Толканев, отметивший в этом году свой вековой юбилей. А также участник специальной военной операции Антон Сергеевич Мещеряков и дети, отдыхающие в возрождающемся лагере "Прометей", - говорится в сообщении.

В торжественном открытии форума приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, главный федеральный инспектор по Липецкой области Ирина Проваленкова, спикер областного совета депутатов Владимир Сериков и представитель Посольства Республики Беларусь Артем Андреев. Глава региона отметил важность для молодых политиков получения опыта от старших коллег и сказал о престижности того факта, что именно Липецкая область принимает такой форум. "В условия беспрецедентных международных санкций и специальной военной операции нужно оградить нашу молодежь от чуждых нам влияний. Необходимо сообща находить правильные решения, хранить память о наших героических предках", - поделился мнением спикер регионального парламента.

В первый день работы форума его участники осмотрели выставку в рамках парламентского проекта "Липецкая промышленность для Победы", поиграли в "Зарницу", послушали тематические лекции от Владимира Серикова, ответственного секретаря Совета молодежных парламентов ЦФО Татьяны Некрасовой, представителей Ростовской области и Краснодарского края. Также участники форума зажгли свечу памяти в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, добавили в пресс-службе Липецкого областного совета.

Закладка капсулы времени

Капсулу времени, также заложенную в первый день проведения форума, предстоит открыть через 20 лет, в год 100-летия Великой Победы. Участник спецоперации Антон Мещеряков сказал по этому поводу, что представители его поколения встали на защиту Родины, как это делали отцы и деды, защищают интересы и ценности нашего народа и надеются найти понимание у своих детей, которым предстоит продолжить строительство сильной и независимой России.

Пресс-служба приводит слова Великой Отечественной войны Петра Толканева. "Судьба моего поколения трагична и величественна. Мы прошли все ужасы войны, восстанавливали страну, укрепляли ее мощь и суверенитет, передавали молодым свои знания и умения. И сегодня я говорю: любите и защищайте свою Родину, дорожите своими семьями и традициями, воспитывайте своих детей на примере подвига и труда предков в уважении к своей стране и ее истории", - сказал ветеран Великой Отечественной войны.