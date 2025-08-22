В Москве 139 центров, включая восемь окружных флагманских офисов и Дворец госуслуг на ВДНХ, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Столичные центры госуслуг, отмечающие свое 14-летие, смогли заменить свыше 1,2 тыс. приемных различных органов власти. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

"Продолжаем повышать московский стандарт госуслуг. Сегодня столичные центры госуслуг отмечают 14-летие. Сейчас в Москве - 139 центров "Мои Документы", включая восемь окружных флагманских офисов и Дворец госуслуг на ВДНХ. "Мои Документы" заменили больше 1,2 тыс. приемных различных органов власти", - написал мэр.

Он отметил, что сервисы постоянно развиваются. Так, видя запрос жителей, центры госуслуг начали обучать горожан цифровой грамотности. Кроме того, расширяются темы для видеоконсультаций с сотрудниками офисов, а по ряду услуг сферы ЖКХ предусмотрена возможность сразу их оформить. Также в июне стартовал проект по уведомлению заявителей посредством социальной сети "ВКонтакте".

Как уточняется на портале мэра столицы, с 2011 года количество предоставляемых центрами услуг увеличилось более чем в три раза - со 100 до свыше 300. Практически все их можно получить по экстерриториальному принципу. В 2024 году московские центры "Мои документы" оказали более 15 млн услуг. Наиболее востребованными услугами за 2024-2025 годы являются кадастровый учет или регистрация прав на недвижимое имущество, оформление и выдача социальной карты, регистрационный учет граждан Российской Федерации, выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации.

Первый современный центр "Мои документы" был открыт в 2011 году в районе Лефортово.