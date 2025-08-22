Реставрация экспонатов проводится как снаружи, так и внутри

УЛЬЯНОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Реставрация 12 экспонируемых самолетов будет выполнена в музее гражданской авиации в Ульяновске. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Обновляем 12 воздушных судов. Например, это легендарный Ту-144 - гордость отечественного авиастроения. Самолеты активно приводят в порядок, в том числе отмывают, красят, ремонтируют снаружи и внутри", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Алексея Русских.

Губернатор добавил, что удалось добиться дополнительной федеральной поддержки на обновление музея. "Для этого провели переговоры с руководством Росавиации. Работы продолжим, сейчас формируем план на следующий год", - процитировали главу региона в пресс-службе.

Масштабная реставрация экспонатов проводится в год 90-летия Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева, в состав которого входит музей.

По словам директора музея Галины Домниной, реставрация экспонатов проходит как снаружи, так и внутри. Обновлена также и территория музея.

В настоящее время фонд музея гражданской авиации насчитывает более 4 тыс. единиц хранения. Главные экспонаты - 40 воздушных судов отечественного производства разных лет, которые демонстрируются под открытым небом.