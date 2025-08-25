Как подготовить ребенка к возвращению в школу? Лайфхаки для мам от психолога и учителя

"Не спит до полуночи", "утром не добудишься", "уроки не делает", "грубит учителям"... Эти и другие проблемы — типичные спутники школьников в начале учебы. Как родителям справляться в таких ситуациях, рассказали ТАСС многодетная мама, семейный психолог Виктория Дмитриева и учитель начальных классов Анастасия Языкова

"Я не буду это есть!"

Мамы знают: иногда дети наотрез отказываются есть школьную еду.

Как объясняет Виктория Дмитриева, причины для этого могут быть самые разные: некоторые дети просто привередливые и не любят пробовать новое, другие, малоежки с низким аппетитом, в принципе редко хотят есть, особенно если тарелка выглядит "невкусно".

Я хочу донести до родителей простую истину — голодные дети едят. Если у вашего ребенка хорошие анализы, нет дистрофии и других проблем со здоровьем, в том, что он пропустит прием пищи, нет ничего страшного Виктория Дмитриева семейный психолог

Совет психолога: не стоит заставлять ребенка есть школьные обеды. Лучше договориться, чтобы он брал еду с собой, а пищевой интерес постепенно развивать дома, предлагая ему новые блюда и продукты. Важно делать это регулярно, даже если в начале новшества в меню воспринимаются в штыки: постепенно у ребенка разовьется навык пробовать новое и он перестанет испытывать пищевой дискомфорт в школе и других учреждениях.

Если родителям нужно, чтобы ребенок ел именно в школьной столовой, и времени собирать обед и завтрак с собой нет, учитель Анастасия Языкова рекомендует мамам попробовать готовить школьные блюда дома вместе с ребенком: заменить традиционный омлет на запеченный в духовке, поэкспериментировать с кашами. Кстати, иногда полюбить их школьникам помогают принесенные из дома топпинги: курага, джем или орехи.

Бывает, что ребенок не ест из-за РПП Расстройства пищевого поведения (РПП) — серьезные психические заболевания, связанные с отношением человека к пище и своему телу. Чтобы справиться с ними, одной мамы недостаточно, необходима профессиональная помощь. Если подозреваете РПП у своего ребенка, не медлите, обратитесь к врачу. Подробнее о подобных состояниях можно узнать из материала ТАСС .

"Еще пять минуточек…"

Поплывший режим дня после летних каникул — общая боль всех мам. За три месяца дети привыкают ложиться и вставать позже, перестроиться обратно на школьное расписание — настоящий челлендж.

"Я сама с этим сталкиваюсь, — поделилась Виктория. — У меня три сына, и у каждого в начале года есть период адаптации к школьному режиму, это абсолютно нормально".

Проблема решается заботливой дисциплиной, когда родитель и ребенок вместе работают над решением. "Вы можете предложить забирать гаджеты после 21:00, чтобы облегчить засыпание, завести традицию читать вместе перед сном или просто оставаться вечером рядом и гладить по спине, — рассказала психолог. — Также я очень рекомендую поехать с ребенком в магазин, чтобы он сам выбрал себе настоящий будильник и установил на нем музыку". Важно, чтобы школьник засыпал в полной темноте, а если ему необходим ночник — в маске для сна. Так гормон мелатонин будет вырабатываться правильно и отдых станет качественнее.

"А иногда дети тяжело засыпают из-за того, что день перегружен впечатлениями, — замечает Языкова, — даже просмотр остросюжетного фильма на ночь может сильно взбудоражить школьника".

Вывод: многое, что касается гигиены сна, — вопрос дисциплины. В идеале уже с середины августа нужно начинать укладывать детей пораньше, чтобы 1 сентября не стало для них шоковой терапией.

"Родителей в школу!"

Дисциплина часто страдает в начале года: дети хулиганят, могут даже срывать занятия и грубить учителям. Это в том числе может быть частью адаптации после каникул. "У одного моего сына в начале учебы снижались оценки, а у другого успеваемость оставалась идеальной, но при этом как раз страдало поведение, это нормально", — объясняет Дмитриева.

Психолог рекомендует мамам не требовать многого от детей и дать им хотя бы месяц на адаптацию: в этот период обычно устаканиваются и поведение, и режим, и оценки.

Но если вызов и провокации продолжаются, просто не будет. Каждый случай индивидуальный, а подход к решению зависит от возраста, ситуации в классе, отношений с конкретным учителем и так далее. Агрессия может быть как попыткой привлечь внимание, так и проявлением скрытой обиды или желания отомстить (причем не важно, на кого и кому). "Опытные педагоги обычно знают, как понять причину", — резюмирует Языкова.

Но самое главное в такой ситуации — работать сообща. Родители и школа не должны перекладывать вину друг на друга: важно объединиться, чтобы справиться с проблемным поведением.

"Нет д/з!"

Как объясняет Анастасия Языкова, в первом и втором классах у детей еще только формируется навык самостоятельной работы. Чтобы его развить, учитель рекомендует летом ежедневно выделять немного времени ребенка (15–20 минут в одно и то же время каждый день) на самостоятельную познавательную деятельность. Это должно быть то, что ему интересно, и не игры. Можно рассматривать энциклопедий, рисовать, конструировать, решать головоломки.

И помните, что родители не должны вмешиваться, иначе дети могут подсесть на помощь и не проявлять никакого интереса к школьным заданиям без супервизии. "Многие дети только так и получают родительское внимание, — замечает Дмитриева. — Они знают, что мама всегда занята, но, если я ей скажу "сделай со мной домашку" или если я долго не буду делать ее сам, она обязательно придет".

Ключ к решению опять кроется в заботливой дисциплине: родители должны помочь ребенку организовать процесс, но не снимать с него ответственность.

Со старшеклассниками немного сложнее: отказ выполнять домашнюю работу может быть вызван и страхом неудачи, и сложностью предмета, и отсутствием интереса к теме. Анастасия Языкова рекомендует родителям открыто поговорить с подростком, чтобы без лишнего давления и негатива выяснить причину трудностей, — это поможет прийти к соглашению и наладить выполнение заданий. А если сделать все попросту невозможно из-за объемов работы по разным предметам, лучше обратиться за помощью к классному руководителю.

"Я ничего не понимаю!"

За лето школьная программа вылетает из головы у школьников. "Головная боль не только родителей, но и учителей, — делится Анастасия Языкова. — Но это нормально, поэтому каждый учебный год и начинается с повторения". Обычно дети быстро все вспоминают и успешно справляются с занятиями. Да и вообще, по наблюдениям учителя, чаще школьникам с трудом даются только конкретные дисциплины, когда, например, из-за болезни одна из пройденных тем оказалась неусвоенной.

Тут учителя и родители вновь должны объединиться, чтобы найти решение: скорректировать программу под потребности ребенка, перевести его в другой класс, нанять репетитора или договориться о дополнительных занятиях в школе, все решается индивидуально.

"Пришел в джинсах!"

Иногда дети наотрез отказываются носить школьную форму. "Она у всех одинаковая, колется, да и вообще некрасивая" — вот их типичные аргументы. Анастасия Языкова вспоминает, что и сама не любила школьную форму, так как требовалось много времени на уход за ней.

В большинстве случаев проблему легко решить, одежду достаточно поменять или подогнать по фигуре, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, ведь, помимо противников формы, есть и дети, которым нравится деловой стиль.

Но главное, что нужно усвоить мамам, в этом вопросе нет места для споров с ребенком. "Важно подавать дресс-код с точки зрения правил. Вот есть правила дорожного движения, правила поведения в ресторане. Такие же правила есть в школе, как и в любом другом учреждении. И правило там — носить школьную форму. Нравится тебе или нет, их придется исполнять", — резюмирует Виктория Дмитриева.

"Я в школу не пойду!"

Без причины ребенок не будет отказываться ходить в школу. Задача родителей и учителей это причину обнаружить и устранить. Как объясняет Анастасия Языкова: "Если ребенок не хочет возвращаться в школу, смотрите, какая потребность не удовлетворяется". Причем проблема может быть как в школе (невкусная еда, неудобный туалет, неудобные стулья в классе), так и совершенно в другом.

"Ребенок может не хотеть ходить в школу, так как у него прохладная куртка и он мерзнет по дороге, потому, что в школу его везет нервный сонный папа, который может прикрикнуть, а иногда потому, что от одноклассника воняет потом, — рассказывает Виктория Дмитриева. — Нужно разбирать ситуацию на молекулы и бороться не со школой в целом, а с конкретной проблемой".

Мария Богрянова