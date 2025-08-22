Мероприятие пройдет с 10 по 13 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Перспективы взаимодействия стран СНГ станет одним из фокусов внимания на предстоящем Форуме объединенных культур, который состоится в Санкт-Петербурге в сентябре. Об этом сообщил директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко.

"С 10 по 13 сентября в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры пройдет XI Санкт-Петербургский форум объединенных культур. На полях форума в рамках специальных сессий будут обсуждаться перспективы сотрудничества стран СНГ с участием представителей Армении, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран", - сказал Давиденко на X заседании руководителей киноорганизаций в рамках VI Международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF).

Глава департамента отметил, что сегодня, "как никогда, важно возрождать традицию совместных фильмов", и есть активное движение в этом направлении. Давиденко напомнил, что в этом году в рамках конкурса Минкультуры были поддержаны сразу три картины, которые российские кинематографисты будут делать вместе с коллегами из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. "Мы видим большой потенциал в совместном производстве, ведь наша совместная работа дает очевидный результат. Копродукционные фильмы России и стран СНГ выходят на международные фестиваля и становятся важной частью продвижения стран СНГ за рубежом", - подчеркнул он. Так, на международном кинофестивале в Шанхае в этом году анимационный короткометражный фильм "Сын" - копродукция России и Казахстана - получил золотой кубок.

"Хочу сказать, что на конкурсах министерства культуры мы всегда в приоритете и с большим вниманием относимся к проектам, которые участвуют в конкурсе - проектам, которые / находятся - прим. ТАСС/ в совместном производстве, особенно со странами СНГ", - добавил Давиденко.

Среди участников заседания были представители ведущих киностудий, компаний и профильных организаций стран Содружества, включая "Узбекфильм", "Казахфильм" и Белорусский союз кинематографистов. На встрече обсуждались ключевые вопросы сотрудничества в сфере киноиндустрии, в том числе совместное производство, выход на международный рынок и дистрибуция.