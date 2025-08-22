В Виннице люди вышли на митинг после попытки силовой мобилизации жителя

Издание "Страна" опубликовало видео, на которых протестующие кричат сотрудникам военкомата "Позор"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Десятки горожан вышли в Виннице на западе Украины на акцию протеста против территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) после попытки силовой мобилизации местного жителя. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По информации "Страны", сотрудники военкомата пытались принудительно мобилизовать молодого человека, что вызвало стихийный протест жителей. Издание опубликовало видео, на которых протестующие кричат сотрудникам военкомата "Позор". Рядом с ними также находятся несколько полицейских машин и людей в форме.

Местные СМИ пишут, что инцидент произошел в районе Замостья Винницы, а также отмечают, что сейчас на дорогах образовалась пробка, так как протестующие заняли проезжую часть. Удалось ли сотрудникам военкомата забрать мобилизованного, не уточняется.

Жители Винницы не первый раз собираются на стихийные акции протеста против мобилизации. 1 августа сотни граждан пытались штурмом прорваться на местный стадион, который стал точкой сбора для пополнения рядов ВСУ. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, этот случай стал самой масштабной акцией против принудительной мобилизации, сообщалось также о столкновениях протестующих с полицией.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. При этом все чаще происходят случаи массовых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.