Предполагается, что выплата будет производиться в заявительном порядке

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Жители Севастополя могут получить по 5 тыс. рублей на подготовку к новому учебному году за каждого ребенка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Принял решение выплатить всем детям в городе до 18 лет единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого. <…> Сейчас семьи собирают детей в детские сады и школы, и я принял решение - даже несмотря на ограниченные возможности нашего бюджета - обеспечить для людей такие выплаты. Уверен, что [введение выплат] станет хорошим подспорьем при подготовке к учебному году", - написал Развожаев.

Он уточнил, что соответствующее постановление принято в пятницу на заседании правительства города. Предполагается, что выплата будет назначаться вне зависимости от того, получают ли семьи какую-либо еще соцподдержку. Однако производиться они будут только в заявительном порядке - то есть, если родители сами подадут документы на ее назначение.

Губернатор уточнил, что на выплату могут претендовать семьи, проживающие в Севастополе на момент вступления постановления в силу и способные подтвердить это документально, при этом ребенку не должно еще исполниться 18 лет. Получить деньги может только один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, являющийся гражданином РФ и проживающий в Севастополе. Заявление нужно подать с 25 августа до 1 октября через портал "Госуслуги" или в любом региональном отделении МФЦ.