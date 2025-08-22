Минпросвещения определило часы на курс "Духовно-нравственной культуры РФ"

В зависимости от параллели его будут изучать от 17 до 34 часов в год

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ определило число часов в году, отведенных на изучение нового предмета "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР) для 5-7 классов, который планируется ввести с 1 сентября 2026-2027 учебного года. В зависимости от параллели оно составит от 17 до 34 часов в год, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Минпросвещения России разработан проект приказа "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования". Проектом приказа предусмотрено изучение предмета "Духовно-нравственная культура России" (далее - ДНКР) в 5-7-х классах: в 5-м классе - 17 часов; в 6-м и 7-м классах - по 34 часа [в год]", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что новый учебный предмет, направленный на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, вводится во исполнение поручения президента Российской Федерации.

Ключевое содержание ДНКР также заключается в знакомстве школьников с жизнью, деятельностью, поступками, личными качествами выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории, сыгравших значительную роль в развитии страны и доказавших своей жизнью значение выбора ценностей нашего общества в качестве смыслов жизни отдельного человека.