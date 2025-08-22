Презентация коллекций прошла в рамках проекта "Музейные маршруты", организаторами которого выступили Минкультуры РФ и правительство Самарской области в партнерстве с АСИ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Бренды-победители специальной номинации "Культурный код", учрежденной Министерством культуры РФ на конкурсе растущих брендов "Знай наших", представили коллекции, разработанные совместно с федеральными музеями. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое вместе с Фондом Росконгресс и при поддержке ВЭБ.РФ выступает организатором конкурса.

"В Самаре победители конкурса брендов "Знай наших" в спецноминации Минкультуры России "Культурный код" впервые представили широкой аудитории эскизы коллекций, созданных для федеральных музеев. Гости панельной сессии "Культурный магнит: сувенирная продукция как драйвер развития музеев" первыми увидели дизайн-проекты коллабораций", - сказано в сообщении.

Так, в АСИ уточнили, что бренды "Лукоморье" и Херсонес Таврический продемонстрировали коллекцию керамики, вдохновленную древними артефактами. Бренд "Русские в моде" и музей-заповедник "Павловск" представили линейку авторских шелковых платков в четырех дизайнах - "Севрский туалетный набор", "Архитектурный ансамбль", "Три грации", "Мифы и аллегории". Все они вдохновлены экспонатами музея. Компания Pepfer и Политехнический музей разработали серию дизайнерских аксессуаров - от сумок и шелковых лент до фарфоровых чайных пар и коллекционных декоративных объектов для дома.

По словам заместителя генерального директора - директора по внешним и внутренним коммуникациям АСИ Анны Усачевой, согласно проведенным агентством исследованиям, порядка 89% российских потребителей доверяют отечественным брендам. "На этом тренде, я считаю, наша номинация становится флагманской. Три представленных проекта с музеями наглядно демонстрируют новый взгляд учреждений культуры на собственную идентичность и переосмысление форматов взаимодействия с аудиторией. Сегодня мерч - это не просто сувенирная продукция в виде открыток и брелоков, а полноценные предметы искусства, элегантные аксессуары высокого качества и эксклюзивные коллекционные объекты", - цитирует ее слова пресс-служба.

Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова, в свою очередь, подчеркнула, что создание качественной и оригинальной сувенирной продукции может послужить "культурным магнитом", привлекая в музеи молодое поколение. "Вместе с АСИ учредили номинацию "Культурный код" - мы сделали это, потому что огромное количество малого и среднего бизнеса в нашей стране - это люди творческие, которые работают с наследием и переосмысливают его в своих продуктах. Именно их работа является, в какой-то степени, проводником для нашей молодежи. В том числе через арт-сувениры молодое поколение разворачивается в сторону истории, начинает ходить в музеи", - приводятся ее слова в сообщении.

В АСИ отметили, что сама презентация коллекций прошла в рамках проекта "Музейные маршруты", организаторами которого выступили Минкультуры РФ и правительство Самарской области в партнерстве с АСИ.

О конкурсе

В этом году прошел третий сезон всероссийского конкурса растущих брендов "Знай наших", организованного АСИ и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2023 года. В 2025 году заявки на участие в нем принимались по пяти основным и 20 партнерским и специальным номинациям. Всего на конкурс в этом году поступило порядка 25 тыс. заявок от 14 тыс. российских брендов.