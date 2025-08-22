В Мытищах животным из частного зоопарка найдут новые места содержания

Площадь вольеров является недостаточной для комфортного содержания данных видов и остро требует расширения и модернизации для обогащения среды обитания

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты Московского зоопарка проверили условия содержания животных в частном зоопарке на базе отдыха "Троицкое" в Мытищах. Состояние животных не вызвало опасений, но им требуются новые места содержания, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"В мой адрес поступила информация, вызвавшая серьезную озабоченность условиями содержания и состоянием животных в частном зоопарке на базе отдыха "Троицкое" в городском округе Мытищи. 20 августа по моему поручению и при согласовании с администрацией города Мытищи была организована выездная проверка с участием специалистов Московского зоопарка для проведения независимой оценки ситуации на месте <...>. Внешние повреждения и видимые следы жестокого обращения у животных отсутствуют", - написала Акулова.

По ее словам, были осмотрены два волка и один бурый медведь, состояние животных не вызвало критических опасений: все особи нормальной упитанности, активны и не проявляют признаков агрессии или страха. У самца волка, которому около 15 лет, отмечены характерные возрастные изменения. Самка волка и бурый медведь по кличке Балу находятся в хорошем состоянии, у них ясные глаза и густая шерсть. Балу содержится в зоопарке с 2014 года, он был изъят у браконьеров, выкормлен и выращен людьми.

"На момент проверки в вольерах поддерживалась чистота, отсутствовал неприятный запах, а у животных был постоянный доступ к свежей воде <...>. Вместе с тем необходимо отметить, что площадь вольеров является недостаточной для комфортного содержания данных видов и остро требует расширения и модернизации для обогащения среды обитания", - добавила Акулова.

Она отметила, что в настоящее время ведется работа по поиску подходящих мест, чтобы передать животных в специализированные организации.

"Данный вопрос взят мной под личный контроль совместно с администрацией городского округа Мытищи, и мы приложим все усилия для благополучного разрешения этой ситуации в интересах животных", - заключила она.