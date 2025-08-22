Министерство призвало добавить туда токарей и электромонтажников

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минтруд России предлагает расширить список профессий для альтернативной службы в 2025 году, в него планируют включить токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Проект приказа предусматривает расширение перечней видов работ, профессий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, куда их могут направить в ходе осеннего призыва 2025 года. Теперь альтернативную гражданскую службу можно будет проходить еще и на должностях токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию", - говорится в сообщении.

Таким образом в списке теперь будет находиться 271 профессия. Также количество предприятий, где можно пройти альтернативную службу, увеличится с 1 671 до 1 792.

Минтруд формирует такие списки ежегодно. Сведения о численности россиян, в отношении которых было принято решение о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, предоставляются Министерством обороны РФ. На основании этого Роструд формирует план направления россиян для прохождения альтернативной гражданской службы и проводит подбор рабочих мест. По прибытии гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы работодатель заключает с ним трудовой договор.