МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Московской области из-за ожидаемой грозы с усилением ветра до утра 23 августа. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

Ранее синоптики распространили экстренное предупреждение, согласно которому до утра местами по региону ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень и гроза. При этом не исключено усиление ветра в порывах до 15 м/с. "В связи с подобным прогнозом, до 11:00 мск объявлен желтый уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия", - сказал собеседник агентства.

Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью воздух в столице прогреется до плюс 9-11 градусов, по области - от 6 до 11 градусов выше нуля. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, в Москве преимущественно без осадков, по области - местами небольшой дождь. Столбики термометров покажут до плюс 18-20 градусов, ветер прогнозируется северной четверти со скоростью 6-11 м/с.

Стоит отметить, что на территории города Москвы желтый уровень опасности пока синоптиками не вводился.