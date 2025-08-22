Также в сектор Газа было направлено около 1,5 тыс. тонн продовольствия

ГРОЗНЫЙ, 22 августа. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) им. Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова направил в сектор Газа около 1,5 тыс. тонн продовольствия и 50 тыс. порций готовой еды. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Рамзан Кадыров.

"В Газе началась одна из крупнейших гуманитарных миссий в истории РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Моя дорогая мама, президент фонда Аймани Несиевна Кадырова, как всегда, проявила искреннюю заботу о мусульманах, оказавшихся в беде. Благодаря ее милосердию и поддержке в Газу доставлены колоссальные объемы продовольствия: 50 000 порций готовой еды, 250 тонн риса, 200 тонн муки, 168 тонн сахара, 243 тонны макаронных изделий и 500 тонн питьевой воды", - написал Кадыров.

По его словам, в течение нескольких дней помощь получат около 1 млн жителей Газы.

"Сегодня палестинский народ переживает тяжелейшие испытания, сталкиваясь с постоянными страданиями и лишениями. В такой момент оказать им помощь - священный долг каждого мусульманина. Я выражаю глубокую благодарность моей дорогой маме Аймани Несиевне и всем, кто с искренним сердцем помогает в акции", - добавил глава региона.