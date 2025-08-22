Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Число автомобилей на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи по состоянию на 20:00 мск сократилось до 530, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

На 13:00 мск в очереди со стороны Керчи находилось 1,1 тыс. машин, время ожидания составляло более трех часов.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 530 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сводке на 20:00 мск.