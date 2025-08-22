Глава государства, возлагая цветы, опустился на одно колено перед бюстом ученого

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, приехавший в закрытый город ядерщиков Саров, по традиции возложил букет алых роз к памятнику советскому физику, одному из создателей ядерной бомбы в СССР Юлию Харитону. Монумент расположен у саровского Дома ученых.

Глава государства, возлагая цветы, опустился на одно колено перед бюстом ученого, внесшего наибольший вклад в организацию в Сарове научного центра, достижения которого позволили надежно обеспечить безопасность Советского Союза в годы холодной войны.

Академика Юлия Харитона (1904-1996) можно назвать "человеком номер два" в советском атомном проекте после Игоря Курчатова. Именно он в 1946 году выбрал окрестности Саровского монастыря близ тогдашнего Горького (Нижний Новгород) для организации специального центра, которым проруководил более 40 лет.

В Арзамасе-16 - так назывался поселок ученых в советские годы - работали лучшие физики и инженеры, которые за 3 года создали первую атомную бомбу. А в декабре 1951 года на организованном здесь же заводе "Авангард" началась уже серийная сборка "изделия РДС-1", как называлась первая модель бомбы.