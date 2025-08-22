В номинации "Востребованность рынка" лауреатами стали два сорта озимой пшеницы - это сорта "Гром" и "Таня"

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Ученые из Краснодарского края стали победителями первой всероссийской премии "Селекционный прорыв" на форуме "Русское поле-2025" в Казани, сказано на сайте администрации региона.

"Краснодарский край - ключевой аграрный регион страны, и наша задача - закрепить этот статус за счет внедрения современных разработок. Сегодня аграрии края по многим культурам переходят на семена отечественной селекции - это прямая инвестиция в стабильность и продовольственную независимость российского АПК. На 100 процентов засевают поля озимых культур российскими семенами", - сказано в сообщении.

В частности, в номинации "Востребованность рынка" лауреатами стали два сорта озимой пшеницы - это сорта "Гром" и "Таня". В этой номинации также победили гибриды кукурузы "Росс 199 МВ", "Краснодарский 291 АМВ" и "Росс 140 СВ".

"Такая крупная победа впервые достигнута представителями Краснодарского края, что подчеркивает прогресс последних лет в сельском хозяйстве региона. Это закономерный результат планомерной работы по развитию сельского хозяйства. И мы видим, что он дает успешный результат", - прокомментировали ТАСС в администрации региона.

Краснодарский край полностью обеспечен семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции, кроме сахарной свеклы. Ежегодно ими засеивают порядка 100% площадей озимых зерновых культур, около 90% сои, почти 55% подсолнечника и кукурузы и 15% сахарной свеклы, напомнили в администрации региона.