АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Гала-концерт фестиваля "Каспийские сезоны", которым завершился Каспийский медиафорум, прошел на Соборный площади кремля в Астрахани, передает корреспондент ТАСС.

На сцене выступил Симфонический оркестр прикаспийских государств под руководством народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова, а также мэтры оперной сцены России и других стран Прикаспия. Кроме того, зрителей увидели выступления балетной пары - солистов Мариинского театра, лауреатов международных конкурсов Александра Сергеева и Светланы Савельевой, цирковых артистов Алексея и Анастасии Большаковых. Режиссером проекта выступила Ирина Гаудасинская.

Над сценой были излучательные установки, создающие эффект северного сияния, а на стенах Успенского кафедрального состоялось свето-музыкальное шоу. Кульминацией фестиваля, который проходит с 19 по 30 августа на различных площадках города станет премьера оперы "Война и мир" Прокофьева, которую представит 29 и 30 августа Астраханский театр оперы и балета на Соборной площади Астраханского кремля. Главные партии исполнят солисты ведущих театров России.

Фестиваль проходит в Астрахани в пятый раз. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Идея форума родилась в 2014 году на саммите пятерки стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана каспийская редакция и экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией. Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке администрации президента РФ, Минцифры РФ, МИД РФ, Минкультуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий будет организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.