Четыре проекта получат грантовую поддержку на форуме "Машук"

В целом на форуме в Пятигорске его участники представили 68 проектов

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Четыре проекта получат грантовую поддержку Всероссийского форума "Машук" на сумму 2,642 млн рублей, церемония закрытия форума прошла в Пятигорске.

На форум участники представили 68 проектов. Почетными гостями церемонии стали заместитель председателя правительства Ставропольского края - министр финансов региона Лариса Калинченко, эксперт департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Светлана Самофалова, помощник губернатора Ставропольского края Елена Букша, министр по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Азамат Люев.

"У нас сегодня несколько поводов для радости: мы празднуем День Государственного флага, и я знаю, что многие из вас участвовали в подъеме триколора на гору Машук, это наша добрая традиция. Особенно хочу поздравить тех, кто впервые на форуме, вы стали частью большой семьи "Машука". Вы приобрели новые знания, обрели друзей и теперь знаете место встречи в августе 2026 года", - сказала Калинченко.

На церемонии отметили авторов лучших педагогических практик, представленных в течение образовательной программы II cмены, а партнеры форума наградили самых активных участников форума.

О форуме

XVI Всероссийский молодежный форум "Машук" - флагманский форум платформы "Росмолодежь.Форумы". В прошлом году "Машук" был признан победителем номинации "Событие года" Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых", в которой участвовали самые яркие события в отрасли молодежной политики страны, реализованные в течение 2024 года. В 2025 году форум объединил более 2 тыс. молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания, а также молодых людей, нацеленных работать и развиваться в правозащитных институтах России и юных наставников всероссийского проекта "Первые первым" в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. Две смены форума прошли во всероссийском Центре знаний "Машук". ТАСС - генеральный информационный партнер, "Это Кавказ" - информационный партнер форума.